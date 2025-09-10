◇国際親善試合日本―米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）サッカー日本代表（FIFAランキング17位）は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と親善試合を行う。試合に先立ち、日本の先発メンバーが発表された。ゲームキャプテンを務めるDF長友佑都（38＝FC東京）らが名を連ね、6日のメキシコ戦からは先発11人を総入れ替えした。長友は7月の東アジアE―1選手権と同様に3バックの左で出場する