【国際親善試合】アメリカ代表 vs 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）【映像】日本代表vsアメリカ代表のハイライトアメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月10日、オハイオ州コロンバスでアメリカ代表と対戦。午前8時37分のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。2026年ワールドカップ開催国での貴重な国際親善試合シリーズ。中2日での大きな移動、時差などを考慮して、森保一監督は