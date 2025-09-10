アメリカのIT大手アップルが新しいiPhone17シリーズを発表。薄型の機種「Air」も新登場しました。日本時間10日未明、アメリカのIT大手アップルは、新しいスマートフォンiPhone17など4機種を発表。「17」は最新の半導体を搭載し、独自の生成AI「アップルインテリジェンス」などの処理速度が向上したということです。「Air」はSIMカードのスロットを廃止し、eSIMのみに対応することなどで、厚さが5.6mmとiPhone史上最も薄い機種とな