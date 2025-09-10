「ずっと地面にいたはずの末っ子が突然二足歩行を始めて驚きを隠せない👀」【写真2枚】目をまんまるにして驚く犬さん「こいつ立ってるよ」投稿された写真は、ケージを使ってつかまり立ちをする娘ちゃんとその様子に驚くボーダーコリーの「エマ」ちゃん。驚くエマちゃんと同じように唖然とする人からも多数のコメントが寄せられました。 「おまえ…いぬじゃないんか…？！」「信じられないって感情が読み取れる…」「