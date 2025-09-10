人気声優の日高里菜さんが始球式に登場■ヤクルト 3ー2 中日（9日・神宮）人気声優の日高里菜さんが9日、神宮で行われたヤクルト-中日戦で始球式を行った。左腕からの豪快フォームで見事なノーバウンド投球を披露すると、「普通に投げるの上手い」「ノーバン始球式すごい！」とファンも驚きを隠せなかった。この日はTVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』とのコラボ試合「SHIELD HERO 応燕DAY」として開催され、フィーロ