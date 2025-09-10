「ディズニーストア」は、9月12日（金）から、映画『わんわん物語』をモチーフにした新コレクションを、全国の店舗で発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では先行して9月9日（火）より順次販売開始中だ。【写真】ロマンティックな掛け時計も！新コレクション一覧■公開70周年を記念したデザイン今回発売されるのは、ディズニー映画『わんわん物語』の公開70周年を記念した新コレクショ