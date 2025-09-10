現地９月９日、森保一監督が率いる日本代表は、コロンバスでアメリカ代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。アメリカ遠征中の森保ジャパンは６日にメキシコ代表と対戦して０−０で引き分けたなか、今回はそのメキシコ戦から先発11人を総入れ替え。長友佑都らが名を連ねた。アメリカ戦に勝利して今回の２連戦を白星で終えられるか。先発メンバーは以下のとおり。 GK大迫敬介（サンフレッチェ