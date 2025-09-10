熊本県の各地で避難指示が出されています。【映像】気象庁HPの情報宇城市と苓北町は、大雨による土砂災害の危険度が高まっているとして、全域に警戒レベル4の避難指示を出しました。また、上天草市は大矢野町と松島町に、天草市は五和地域に、土砂災害の危険度が高まっているとして避難指示を出しています。（ANNニュース）