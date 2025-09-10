支援物資を運ぶため、ガザ地区に向かっていた環境活動家のグレタさんらの船団が、チュニジア沖でドローン攻撃を受けたと明らかにしました。【映像】光る物体が船に直撃する瞬間スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさん（22）らが乗った「グローバル・スムード船団」は8日、チュニジアの領海でドローンに攻撃されたと発表しました。船団のうち、1隻の甲板上で火災が起きたものの、船に乗っていた活動家ら6人は無