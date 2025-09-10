8月末に締め切られる2026年度予算の概算要求は、国債費が過去最大の32兆円超となり、総額も120兆円台に膨らむ見通しだ。政策に支出できる予算が限られ、財政運営が硬直化する中、各省庁や与野党と攻防は年末にかけて激しくなるのは必至だ。 巨額の政府債務残高を抱え、金利上昇局面では国債の利払い費がかさむ政府の財政運営にとって、足元では金融市場の動向が懸念材料だ。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（FRB）に