朝のドル円は１４７円４０銭前後＝東京為替 朝のドル円は１４７円４０銭前後での推移、海外市場で下に往って来い。一時１４６円３１銭を付けるも戻す。注目の米雇用統計の年次改定暫定値は史上最大の下方修正も、事前の警戒が強すぎ、反応が抑えられたことで、逆にその後のドル買いにつながった。 USDJPY147.39