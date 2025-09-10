12:35日本5年利付国債入札（2兆4000億円程度） 20:45シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント講演 23:30米週間原油在庫統計 11日2:00米10年債入札（390億ドル） 米上院銀行委員会、ミランCEA委員長のFRB理事指名採決 欧州委員会フォンデアライエン委員長、一般教書演説 スタートアップ起業家・投資家集会「Primary NYC Summit」（NY） アジア史上最大規模半導体国際展示会「SEMICON Taiwan 2025」（