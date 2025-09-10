きょう未明、埼玉県八潮市の木造2階建て住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。きょう午前3時半ごろ、八潮市大曽根の木造2階建て住宅で「家から火が出ている」と通行人から110番通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかったということです。警察によりますと、この家に住む74歳の女性と連絡が取れていないということで、警察と消防は亡くなったのはこの女性と