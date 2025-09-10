『エスクワイア：弁護士を夢見る弁護士たち』（以下、『エスクワイア』）は、だめだめな新人弁護士が立派な弁護士になっていくという単純な物語ではない。法律家の両親の元に生まれた聡明な新人弁護士のヒョミンが、案件を通して関わる人々の“悩み”を通してその出来事の本質を理解し、愛を知っていく物語だ。温かい雰囲気に包まれたまま、ついに最終回を迎えた。 参考：イ・ジヌクの強みは“浸透力”にあり『エスクワイア』