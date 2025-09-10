[9.9 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½ÁªGLÂè3Àï ÆüËÜ 6-1 ¥¯¥¦¥§¡¼¥È ¥ä¥ó¥´¥ó]¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï²¶¡É¤À¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò25Ê¬´Ö¤Ç¼¨¤·¤¿¡£FW¸åÆ£·¼²ð(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬ºÇ½ªÀï¤Çµ±¤­¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬¡£»î¹ç¤Î¿öÀª¤¬Äê¤Þ¤ê¡¢1°Ì¤Ç¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬¤Û¤Ü¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎÅêÆþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÆ£¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÀº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ÏÆÀÅÀ