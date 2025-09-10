JR西日本によりますと、山陽新幹線は大雨の影響で、午前6時47分から広島～小倉間で運転を見合わせているということです。 【写真を見る】【大雨の影響】山陽新幹線広島～小倉間で運転見合わせ運転再開見込み時刻は7時半ごろの見込み【10日午前7時現在】 なお運転再開の見込み時刻は午前7時半ごろとしています。【画像①】は、当該エリアの今後24時間の天気・降水予報です。 また、岡山～広島間では