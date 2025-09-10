「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）3位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位arrows We2 FCG02（FCNT）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位Pixel 8a(au)（Google）6位AQUOS sense9 SH-M29 8