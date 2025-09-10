「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」2回戦進出者発表！初代女王：ゆりやんレトリィバァ2代目女王：阿佐ヶ谷姉妹3代目女王：3時のヒロイン4代目女王：吉住5代目女王：オダウエダ6代目女王：天才ピアニスト7代目女王：紅しょうが8代目女王：にぼしいわし今年は昨年のエントリー数【903組】を大幅に超え、過去最高となる【1042組】がエントリー！厳正な審査を経て、この1042組の中から2回戦に進むのは…こちらの【275組】に決定！2回戦進