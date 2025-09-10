10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円高の4万3600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 44927.19円ボリンジャーバンド3σ 44183.86円ボリンジャーバンド2σ 43600.00円10日夜間取引終値 43459.29円9日日経平均株価現物終値 43440.53円ボリンジャーバンド1σ 43304.00円5日移動平均 42940.00円一目均衡表・転換線 426