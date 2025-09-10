10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3136ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3205.51ポイントボリンジャーバンド3σ 3164.44ポイントボリンジャーバンド2σ 3136.00ポイント10日夜間取引終値 3123.38ポイントボリンジャーバンド1σ 3122.12ポイント9日TOPIX現物終値 3119.00ポイント5日移動平均 3102.2