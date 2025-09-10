10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の775ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 808.36ポイントボリンジャーバンド3σ 798.61ポイントボリンジャーバンド2σ 788.87ポイントボリンジャーバンド1σ 780.00ポイント一目均衡表・基準線 779.12ポイント25日移動平均 775.00ポイント10日夜