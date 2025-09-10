メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中区の交差点で、軽自動車が歩行者をはね、歩行者の女性は意識不明の重体です。 警察によりますと、9日午後10時半ごろ、中区金山にあるＴ字路の交差点で、南向きに走っていた軽自動車が歩行者をはねました。 歩行者の60代ぐらいの女性が病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 軽自動車を運転していた53歳の会社員の男性にけがはありませんでした。 現場は大津通の「金山2丁