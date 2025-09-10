世界選手権で日本は4位7日までタイ・バンコクで行われたバレーボール女子の世界選手権で、日本は15年ぶりのメダルに届かず4位となった。ベストアウトサイドヒッターに選出された石川真佑主将だが、他の項目でも衝撃の好成績を残していた。主将としてチームを牽引した石川。ベストスコアラーランクで3位、ベストアタッカーランクで2位の成績を残し、ガビの愛称で知られるブラジル代表のガブリエラ・ギマラエスとともにベストア