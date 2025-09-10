あなたは読めますか？よめそうで読めない、新潟県の難読地名「新発田」。地元の人は読めるけど…正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【A】答えは、【A】の「しばた」でした。新潟市から車で約30分の北東に位置する新発田市は、江戸・明治時代の城下町の面影が残る観光地としても有名で、新発田城や足軽長屋、五十公野御茶屋などの見所が多数あります。とくに銀閣寺御用達庭師が修復した清水