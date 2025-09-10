米ジョージア州で韓国人労働者が移民当局により大規模に拘禁された事件に対し、ホワイトハウスが外国企業労働者のビザ問題などを解決するために担当省庁が共同対応していると明らかにした。ホワイトハウスのレビット報道官は9日の会見で、現代自動車とLGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場で起きた今回の問題の再発防止次元で米政権がビザ関連法規改正などを推進するのかを問われこのように答えた。レビット報道官は、ト