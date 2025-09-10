STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は「叙述ミステリー」の傑作をピックアップ。ミステリーといえば普通は、登場人物全員がわからない事件の謎を探偵役が解き、犯人やトリックを暴いていくというものですよね。この叙述ミステリーというのは作家が「読者だけを騙す」というものだそうで……。今回も傑作中の傑作をご紹介しますので、お楽しみください！傑作小説を巡って起きる