カムチャツカ半島付近の地震における津波や被害の状況7月30日（水）8時25分頃に、ロシア・カムチャツカ半島付近を震源とした地震により津波警報が発表されたことは記憶に新しい。日本では昨年1月1日に発生した能登半島地震以来の津波警報が発表された地震となった。日本は巨大な津波が繰り返す地域であり、津波からの避難は今後の地震防災にあたって重要な要素となるが、幾つかの課題が明らかとなって来ている。本論では、カムチャ