語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第27回】畠山健介（仙台育英高→早稲田大→サントリー→ニューカッスル・ファルコンズ→ニューイングランド・フリージャックス→豊田自動織機）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載27回目は、日本代表として歴代5位、PRでは最多78キャップを誇る畠山健介を紹