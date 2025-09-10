気象庁停滞する前線の影響で10日、九州などで大雨となり、記録的な雨量となった地域も出た。気象庁は10日早朝、長崎県と熊本県で線状降水帯が発生し、災害発生の危険度が急激に高まったと発表した。同庁は11日にかけて、北―西日本で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒するよう呼びかけている。気象庁によると、長崎県南島原市では、10日午前8時10分までの6時間で257.5ミリ降った。同地点の観測史上最大で、平年