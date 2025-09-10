東京都交通局は、都営地下鉄でのクレジットカードなどのタッチ決済による乗車サービスの実証実験を、9月10日から拡大する。三井住友カードとジェーシービー（JCB）、日本信号、オムロン ソーシアルソリューション、QUADRACとともに、2024年12月から都営浅草線・大江戸線の26駅で実証実験を行っている。新たに29駅を追加し、106駅中55駅でタッチ決済による乗車サービスの利用が可能になる。2025年度内には全駅への拡大を予定してい