群像新人評論賞受賞の気鋭の著者が、新たな視点から柳田の思想をとらえなおし、その本質に迫る一冊『柳田國男計画する先祖たちの神話』が刊行されました。柳田國男は「先祖」を通して何を問うたのか？「群像」2025年9月号より、石橋直樹さんによる書評「杉の木を植える仮面の計画者」を再編集しお届けします。微視的な史学としての民俗学だれがいつ植えたものか、もはやだれも知ることのない杉の大樹が一本、また一本と、あた