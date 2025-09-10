北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月８日に開催された全９試合で、圧巻の攻撃力を見せつけたのがグループIの首位ノルウェーだ。モルドバとのホームゲーム、立ち上がりから攻め込むと次々とゴールを重ねて最終スコアは衝撃の11−１。注目のストライカー、ハーランドは５得点を決めている。これで２位のイタリアに勝点６差と盤石の体制を築きつつある。グループKでは、イングランドが敵地でセルビアに５−０と快