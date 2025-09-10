セルビアのベオグラードで行なわれた北中米ワールドカップ予選のセルビア対イングランドで、選手が観客席から照射されたレーザーポインターによる妨害を受け、一時中断する事態となった。試合はイングランドが５−０で勝利している。英公共放送『BBC』によると、問題の場面は前半の38分に発生。エズリ・コンサの顔に観客席から緑色のレーザー光線が照射され、コンサがまぶしそうに頭をのけぞらせた直後、フランス人主審クレマ