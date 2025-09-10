田久保真紀市長の学歴詐称疑惑でテレビ中継によく映るのが、地方都市にしてはあまりに立派な伊東市役所庁舎だ。元静岡新聞記者でジャーナリストの小林一哉さんは「船の形をした庁舎は徳川家康ともつながりがある。約100億円をかけ、1995年に地上8階地下1階の高層棟と地上4階地下1階の低層棟が建てられた」という――。■田久保市長の「延命」でなお続く学歴詐称疑惑「東洋大学卒」との最終学歴を詐称したとされる田久保真紀・伊東