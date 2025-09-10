●昼頃にかけてが雨のピークで、雷を伴い非常に激しく降るところも●雨脚が弱くなっても、川や崖の側には近づかず安全第一の行動を●湿気が多く、ジメジメした蒸し暑さに。まだ入念な熱中症予防を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう9日(火)の夕方ごろから県内の雨は、一時小康状態となりましたが、夜遅くになると再び西からまとまった雨雲が接近しました。この時間は東部を中心に、非常に活発な雨雲が広がっています。また中部