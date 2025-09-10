県内では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が続いています。 南島原市付近では午前5時半までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降りました。 南部では、昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 昼前にかけても線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 警察によりますと南島原市加津佐町では、雨により道路が冠水し、車1台が水没しているとい