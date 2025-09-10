きょう(水)も本州付近に秋雨前線が停滞し、7時現在、九州など西日本では記録的な大雨となっている所があります。長崎県や熊本県では線状降水帯が発生し、長崎県の口之津では6時までの3時間で、観測史上最大となる186ミリの雨を観測しました。九州では午後にかけても非常に激しい雨が続く見込みで、土砂災害や河川の増水、氾濫に厳重な警戒が必要です。また、中国地方でも大雨となる見込みで、島根県と鳥取県にも、きょう昼前から夕