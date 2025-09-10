国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長＝8日、ウィーン【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は9日、6月にイスラエルと米国による攻撃を受けたイラン核施設の査察再開に向けた実践的な方法について、イランと合意したと明らかにした。イランのアラグチ外相とエジプトの首都カイロで会談後、X（旧ツイッター）で表明した。グロッシ氏は、イランとの合意について「正しい方向に向けた重要なステップだ」