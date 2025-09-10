JR西日本によりますと、山陽新幹線は大雨のため現在、広島駅〜小倉駅間で運転を見合わせています。【映像】山陽新幹線 広島〜小倉駅間で運転見合わせ運転再開時刻の見込みは、確認中だということです。（ANNニュース）※7時25分〜徐行により運転を再開