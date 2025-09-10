「メジロ軍団」総帥との関係沖崎エイという女性がいた。1940(昭和15)年に栃木の鍋掛牧場を創設した、日本初の女性オーナーブリーダーである。彼女は「初」の女性オーナーブリーダーとなったことのほかにも、日本の競馬史においてきわめて大きな「初」を演出した。かの「メジロ軍団」の総帥、北野豊吉を初めて競馬場に連れて行ったのが、エイだったのだ。場所は横浜の根岸競馬場。1933(昭和8)年のことだった。北野は口取り撮影をす