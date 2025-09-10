9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は、朝方発表されたアメリカの雇用統計の基準改定を受け、連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを進めるとの観測から続伸し、前日比196ドル39セント高の4万5711ドル34セントと終値の最高値を更新して取引を終えた。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続伸し、80.79ポイント高の2万1879.49だった。