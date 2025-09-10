漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」初の連覇を達成した令和ロマンの元マネジャー、「喋ってなんぼ駒井」こと駒井裕介が10日までにX（旧ツイッター）を更新。「M−1グランプリ2025」に出場すると明かした。駒井は「【出演情報】ならひょうごでM−1グランプリに出場します！」と告知。11日の1回戦にアマチュア枠で登場するという。「M−1グランプリ」公式サイトによると「ならひょうご」は24年08月10日結成。相方はカジモトとな