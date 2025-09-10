9月7日、日曜日の午後、「石破退陣」の一報が入った。石破首相は、夕方6時から総理官邸で記者会見を行い、正式に自民党総裁の職を辞することを表明した。8日に総裁選前倒し要求の意思確認が行われる前に、石破は辞任を明言し、党内分裂を回避する道を選んだようである。続投断念の背景私は、この『現代ビジネス』でも、他の媒体でも、参議院選挙後、一貫して石破が辞めるべきだと主張し続けてきた。それは、昨年の衆議院選、今年の