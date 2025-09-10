進次郎人気にあやかろうとする自民党議員石破茂総理が辞任表明をしたことでネット・メディア上の話題は一気に、「号砲が鳴った」とばかりに次期総裁候補は誰だという方向に大きくシフトしました。その中の有力候補として名前が「いの一番」に挙げられているのが小泉進次郎氏。「若くて甘いマスク」で「言語明瞭」な進次郎は国民人気もあり、中国、財務省そして公明党からの反発も無く、アメリカのジャパンハンドラー達にも歓迎され