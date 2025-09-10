特に予定のない、お休みの日。気になる男性とデートできたらいいなーと思いつつ、どんなLINEで誘っていいのか迷う方も多いのではないでしょうか。ということで今回は、スゴレンの男性読者のみなさんに、休みの日に女の子からどんなLINEが来たら嬉しいのかを聞いてみました。男性をデートに誘うときの参考になれば幸いです。【１】「実は、土日両方ともヒマなんだよね？。」土日の両方とも時間があることをアピールする表現です。あ