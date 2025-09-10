「IS」12年目の進化に反響レクサスは2025年9月9日、大幅マイナーチェンジを行った4ドアコンパクトスポーツセダンの新型「IS」を世界初公開しました。2026年初頭以降から販売を開始する予定です。SNSなどには早速さまざまなコメントが寄せられています。大幅マイナーチェンジを実施した新型「IS」【画像】超カッコイイ！ これが“世界初公開”のレクサス新型「IS」です！（30枚以上）ISは1999年に登場しました。初代はトヨタ