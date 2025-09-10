◆ＵＩ銀行カップ令和７年度日本少年野球東日本報知オールスター戦▽準決勝千葉選抜９―３群馬選抜▽決勝東北中央選抜３―２千葉選抜（８月３１日・高崎市城南野球場）東日本ブロック１５支部から１６チームが参加した支部選抜の対抗戦・ＵＩ銀行カップ東日本報知オールスター戦が８月３０、３１日に群馬で行われ、熱戦が繰り広げられた。昨年、２５年ぶりに優勝した千葉選抜は決勝に進出も東北中央選抜に惜敗し、