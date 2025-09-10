GW明けから不登校になった、思春期の娘この春から中学校に進んだとたんに、長女が学校に行かなくなった。「不登校」の基準として、文科省は年間30日以上の欠席がある場合、と定めている。長女の欠席日数はそれをゆうに超えているので、不登校に当てはまっていることになる。不登校の兆候は、小学6年生の3学期からあった。朝に起きられず、そのまま学校に行かない日が増えたのだ。それだけではなく、3つ通っていた習い事をすべてや