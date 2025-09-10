突然ですが、「こんにちは」が何の略か知っていますか?ひらめいた！って人もいるかも…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「今日は（こんにちは）」でした！もともとは、「今日はご機嫌いかがですか」という丁寧な言葉でしたが、「今日は」の部分だけが残り、今の形になりました。皆さん正解できましたか？次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らないと本当に恥ずかしい…