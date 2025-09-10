□にある漢字を1つ入れると4つの単語になる漢字穴埋めクイズ。難しくて迷宮入りしちゃうことも少なくないですよね……。あなたは、正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「液」♡「液化」「液状」「原液」「染液」でした！※答えは複数ある場合があります。「染液」とは、色を染めるときに、使う液体のことです♪あまり聞き